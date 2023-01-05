تفاصيل وفاة شقيقتين بالغربية في يوم واحد.. «الثانية ماتت حزنا على الأولى»

غيب الموت خلال عامين 4 أشقاء، بينهم 2 إثر إصابتهما بمرض السرطان، من أبناء السيد خليفة، بمنطقة محلة البرج في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ولم تتخلص العائلة من حزنها، خلال العام الماضي، لتجدد أمس، بوفاة الشقيقة الكبرى والصغرى معا، وتم توديعهما معا بعد صلاة الجنازة عليهما من مسجد الأربعين، وسط حالة من الحزن.

من جهتها، قالت هدى خليفة، الشقيقة الثالثة، لـ«الوطن» إنها خلال عامين فقدت 4 من الأشقاء، العام الماضي شقيقين، أحدهما توفي بمرض السرطان، والآخر كانت وفاته طبيعية، وفي الساعات الأولى من صباح أمس فقدت شقيقتها الصغرى نصرة، متأثرة بإصابتها بسرطان الرحم، وهانم، الشقيقة الكبرى، حزنا على وفاة الأولى، وحاليا تعيش سيدتين متزوجين، وشاب.

الشقيقة الرابعة تكشف اللحظات الأخيرة

وأوضحت ذكري خليفة، أن شقيقتها الكبرى «هانم» هي التي كانت تحل جميع المشكلات، وتراضي الكبير والصغير، مشيرة إلى لحظات وفاة شقيقتها نصرة: «هانم حضنت أختها نصرة لما ماتت وخرجت من الغرفة وكانت بتقول يا حبايبي يا اخواتي، أنا اللي شقيانة عليكم، وطلبت شرب الماء بسبب أنها شعرت أنها تعاني من هبوط.. روحي بتطلع عاوزه أشرب ميه».

وأشارت إلى أن هانم كانت تعاني من مرض السكر والقلب، وفقدت الوعى ورغم محاولات إسعافها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، متابعة: «الاتنين ناموا جنب بعض هانم ونصرة، وغسلوهم مع بعض».

تفاصيل لحظات الوداع

وقالت هدى السيد خليفة، ابنة أحد الأشقاء المتوفيين العام الماضي: «عمتي كل خميس كانت تركب التوك توك ومعها من الطعام والشراب وتسبقنا عند أختها هدي كنا بنتجمع هناك كلنا، والأطفال لما يشوفها كانوا بيقولوا: تيتا هانم جابت المعونة، 25 سنة شقيانة على إخوتها».

وأضافت في حديثها مع «الوطن»: «هانم دي كانت أمي مش عمتي، وهي اللي ربتنا، وقبل ما تموت نزلنا من البيت رايحين لعمتي نصرة وهي ماشية كانت بتسلم وتضحك للكل، قالت لي أنا هبقي كويسة لا تقلقي، أول ما دخلنا البيت وعرفت إن عمتي نصرة ماتت وقعت من طولها».

وأكدت هدى، أنها صاحبة خير ودائما في شهر رمضان توزع اللحوم على فقراء المنطقة: «كانت بتقولي أنا اللي هعملك فرحك مش حد تاني انتي بنتي».