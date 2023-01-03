المئات يشيعون جنازة شقيقتين بالغربية.. «ماتوا في يوم واحد»

شيع أهالي محلة البرج، بمدينة المحلة الكبرى، بالغربية، الشقيقتين «هانم ونصرة»، بعد وفاتهما صباح اليوم، إذ رحلت الكبرى حزنًا على وفاة شقيقها الصغرى، بعد صراع مع المرض.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الشقيقتين معًا في مسجد الأربعين منطقة محلة البرج، عقب صلاة الظهر، ثم مرافقة الجثامنين إلى المقابر ودفنهما في مقابر العائلة بمدينة المحلة الكبرى، وسط حالة من الحزن تسيطر على وجوه الأهالي بالمنطقة.

وفاة الشقيقة الصغرى

وقال إبراهيم عبدالمقصود، من أهالي منطقة محلة البرج، إنهم علموا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بوفاة نصرة السيد خليفة، بعد صراع مع المرض، إذ كانت تعاني من السرطان، ومحتجزة في أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ولفظت أنفاسها الأخيرة اليوم.

موت الشقيقة الكبرى

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنهم أثناء تجهيز مراسم الدفن واستخراج تصاريح الدفن، فوجئوا بتعرض «هانم» وهي الشقيقة الكبرى للمتوفاة بغيبوبة مفاجئة وأزمة قلبية، حزنا على وفاة شقيقتها وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج ومحاولة إسعافها، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى مستشفى المحلة العام.

أما إبراهيم سليم، من أهالي المنطقة، فقال: «الحزن أصبح حزنين»، مشددًا على أن الشقيقتين كانتا مرتبطتان جدا.