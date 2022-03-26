طالب يلحق بصديقه بعد عام من مقتله بالفيوم.. أزمة قلبية مفاجئة

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة الفيوم، عقب وفاة طالب جامعي فجأة ودون سابق إنذار، حيث لم يكن يعاني من أي مرض، وفوجئت أسرته بوفاته أثناء محاولتهم إيقاظه من النوم، مما تسبب في حالة من الحزن على فراق الشاب الذي اشتهر بأخلاقه العالية والتزامه وتدينه، ليلحق بصديقه الذي قُتل في مشاجرة قبل شهور في حي الجامعة، حيث كان يدعو الله دائماً أن يلحق به، ولحق به بعد وفاته بأقل من عام.

وفاة مفاجئة لـ«أحمد» تُحزن الجميع

فوجئت أسرة الشاب «أحمد فتحي»، الذي لا يزال طالباً بالجامعة، بتأخره عن موعده في الاستيقاظ، فدخلت والدته لإيقاظه إلا أنّها فوجئت به لا يرد، فاعتقدت في بادئ الأمر أنّه يمزح، ولكن بدأ القلق يدب في قلبها حينما وجدته فاقداً للوعي، فاستغاثت بباقي أفراد أسرته، ليتفاجئوا بوفاة الشاب إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء النوم.

توفي متأثراً بإصابته بأزمة قلبية

واستدعت أسرة الشاب الطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه، إلا أنّ الطبيب أكد لهم وفاته، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وقدّم لهم واجب العزاء، مُطالباً إياهم بإنهاء إجراءات تصاريح الدفن وتشييع جثمانه.

جنازة مُهيبة للشاب «أحمد»

وشيّع العشرات من أهالي مدينة الفيوم، جثمان الشاب وسط جنازة مُهيبة، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، وسط دعوات المُشيعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

صديقه مات قتيلاً في مشاجرة

تجدر الإشارة إلى أنّ الشاب الراحل كان يعيش حالة من الحزن على فراق صديقه الذي لقي مصرعه على يد قهوجي، أثناء تدخله للدفاع عن صديقهم، حيث تلقى عدة طعنات أودت بحياته، وكان الشاب الراحل «أحمد» دائم الزيارة لقبر صديقه، ودائم الدعاء له بأن يجمعهما الله قريباً في جنات النعيم، إلى أن لحق به متأثراً بإصابته بأزمة قلبية.