«تموين المنيا» لـ قناة الحياة: إقامة 9 معارض أهلا رمضان بخلاف السيارات المتنقلة

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إن المحافظة بها 9 وحدات محلية، جرى فيها إقامة 9 معارض لـ«أهلا رمضان» بشكل كامل، بخلاف المرور بالسيارات المتنقلة على مستوى المحافظة من أجل الوصول إلى النجوع والقرى الأكثر احتياجا.

يوسف: المنتجات لاقت استحسان الكثيرون

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المنتجات التي يجري عرضها في منافذ الوزارة أو معارض أهلا رمضان لاقت استحسان الكثيرون، وفي المعرض جرى عرض السكر بسعر 15 جنيها وكذلك الأرز.

واستطرد: «ثبتنا الأسعار من فترة طويلة جدا، ولقينا نجاح كبير جدا، وبنخلي المواطن يحس أن فيه فارق في أسعار التجار والهيبرات والأسعار اللي موجود في داخل معرض أهلا رمضان أو العربات المتنقلة، وأقل يوم بنبيع في سمالوط بيوصل لـ100 ألف جنيه، وبنضخ بكميات كبيرة».

وأوضح أن الوزارة قامت بتحرير 2229 قضية تموينية في خلال شهر 12 الماضي على مستوى المحافظة.