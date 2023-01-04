انطلاق القرعة العلنية لتسكين الناشرين في معرض الكتاب 2023

انطلقت إجراءات القرعة العلنية لتسكين الناشرين، المشاركين في فعاليات الدورة الـ54 من معرض الكتاب، والذي ينطلق في 24 يناير ويستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وحضر القرعة إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والمستشار القانوني للهيئة العامة للكتاب وممثلي دور النشر المشاركة.

جناح مجمع لدور النشر الصغيرة

وكانت وزارة الثقافة أعلنت سابقا، استيعاب جميع الناشرين الذين تنطبق عليهم الشروط في الدورة المقبلة من المعرض، كما خصصت الوزارة جناح مجمع لدور النشر الجديدة تحت إشراف اتحاد الناشرين المصريين، من أجل تجميع أكبر عدد من دور النشر الصغيرة، للاشتراك في فعاليات المعرض.

جوائز معرض الكتاب

وتحتفي وزارة الثقافة بالفائزين بجوائز المعرض من الكتاب وصناع النشر في عدة مجالات، ضمن فاعليات المعرض، وتأتي الجوائز في 16 فرعًا منها: 8 مجالات «الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، النقد الأدبي، كتاب الطفل، الكتاب العلمي، الدراسات الإنسانية».

فضلا عن مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا (هذه الدورة ) هما: شعر العامية، وأدب الطفل، بالإضافة إلى 6 جوائز أخرى تمنح مناصفة بين هيئة الكتاب وعدد من الهيئات الأخرى وهي جوائز:

- أفضل كتاب في التراث.

- أفضل كتاب مترجم.

- أفضل كتاب مترجم للطفل.

- أفضل كتاب في الموسيقى.

- أفضل ناشر مصري.

- أفضل ناشر عربي.