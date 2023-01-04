«الغرف التجارية»: افتتاح معرض أهلا رمضان فى محافظة الأقصر

أكد صلاح فتحي، رئيس الغرفة التجارية، افتتاح المعرض الأساسي أهلا رمضان في مدينة الأقصر من أصل 6 معارض ‏بالتعاون مع مديرية التموين والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، موضحا أنّ مبادرة «أهلا رمضان- ضد الغلاء» ستستمر في الأقصر حتى نهاية شهر رمضان المقبل، بخلاف قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى ونجوع المحافظة، ومشاركة مشروع عربيتي التابع لوزارة التموين، للوصول لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من السلع المخفضة.

افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات

وبحسب بيان صادر عن الغرف التجارية، قبل قليل، فإنه تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بمحافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر والمنيا و سوهاج وشمال سيناء ودمياط والشرقية، كما تم إنهاء الاستعدادت لافتتاح معارض المبادرة بمحافظات الغربية والاسماعيلية والفيوم وأسيوط، وجاري الترتيب في سائر المحافظات تمهيدا لافتتاحها.

تعاون بين عدة جهات لإقامة معارض أهلا رمضان

وأشار البيان إلى وجود تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنافذ جمعيتي والمنافذ التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ‏كما سيتم إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية، ‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن سلسلة معارض أهلا رمضان، تبدأ مبكرا عن موعدها المعتاد وتستمر حتى شهر رمضان تنفيذا للتعليمات الرئاسية، بتوفير أكبر عدد من المنافذ السلعية للمواطنين بأسعار مخفضة وعادلة.