خبير في الشؤون الروسية لـ قناة القاهرة الإخبارية: موسكو لم ولن تقصف مدنيين في أوكرانيا

قال الدكتور مسلم شعيتو، الخبير في الشؤون الروسية، إن الغرب يحاول إطالة أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن موسكو لم تتعرض ولن تتعرض للشعب الأوكراني ولكنها تقصف البنية التحتية المزدوجة الاستخدام مثل الكهرباء؛ لأن قيادة كييف لا تأخذ بعين الاعتبار أن البنية التحتية مدنية وتستخدمها ولا توجد إصابات بين المدنيين.

وتساءل «شعيتو»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي رعد عبد الحميد، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لماذا لم تقدم أمريكا أنظمة الباتريوت لأوكرانيا منذ بداية الأزمة؟»، موضحًا في الوقت ذاته أن هذه المنظومة لن تغير مجرى المعارك، وعندما قصفت العراق إسرائيل بالصواريخ لم تستطع منظومة باتريك اعتراض أي صاروخ.

زيادة الدعم الأوروبي

وتابع الخبير في الشؤون الروسية: «هذه مجرد دعاية ولن تتسلم أوكرانيا أسلحة متطورة أكثر مما في الخليج، والهدف من الدعاية التي تقوم بها أوكرانيا حول هذه المنظومة القتالية دفع الدول الأوروبية لزيادة الدعم لها»، موضحًا أنه في ليلة رأس السنة قصفت روسيا فندقًا يقيم به المرتزقة من الدول الأوروبية وتم القضاء عليهم.