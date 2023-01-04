مراسل القاهرة الإخبارية: الجناح المحافظ بالحزب الجمهوري يعرقل انتخاب «مكارثي» رئيسا للنواب

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في واشنطن، إن الخلاف داخل البيت الجمهوري الأمريكي ليس وليد اللحظة، إنما هو خلاف قديم بسبب وجود جناحين داخل الحزب المحافظ والمعتدل، موضحًا أن الخلاف بين جناحي حزب الجمهوريين تفاقم بقوة فور وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لسدة الحكم وميوله إلى «المحافظين» داخل الحزب.

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن المحافظين الآن، هم من يعرقلون انتخاب «كيفن مكارثي» المنتمي للتيار المعتدل، رئيسًا لمجلس النواب، ويعتبرونه غير مناسب لهذا المكان، وشخصا ضعيفا ولا يمثل الجمهوريين، بل سياسي برجماتي يستطيع المناورة وتقديم التنازلات ويمارس ألاعيب سياسية مثل الديمقراطيين.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الجمهوريين المحافظين يريدون شخصًا أقرب إلى تفكيرهم وهو أندي بيجز النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا.