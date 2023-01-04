نقيب القراء: بلاغ ضد 6 أشخاص بتهمة ازدراء القرآن منهم هشام سمير

قال الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، وعضو لجنة اختيار القراء بالإذاعة المصرية، إن النقابة تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضد 6 أشخاص بتهمة ازدراء القرآن الكريم منهم الشيخ هشام سمير.

وأوضح الشيخ محمد حشاد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النقابة استدعت الأشخاص الستة؛ ومنهم الشيخ هشام سمير، وعرضت الفيديو الخاص بكل منهم صوت وصورة قبل إبلاغ النيابة.

وتابع حشاد: «تقوم اللجنة المختصة في نقابة القراء باستدعاء الشخص ونسمع صوته فيديو صوت وصورة، ثم نطلب منه الالتزام ويكتب إقرارا بصورة البطاقة الشخصية، ثم تقوم لجنة المتابعة في النقابة بمتابعة مدى التزامه بأحكام وآداب تلاوة القرآن الكريم، وإذا لم يلتزم يتم إبلاغ النيابة العامة وهو ما حدث مع هشام سمير».

استدعاء السلكاوي 21 يناير

وأشار نقيب القراء إلى أن الأشخاص الستة الذين جرى تقديم بلاغ ضدهم ليس من بينهم الشيخ محمد السلكاوي، الذي أوقفته الإذاعة المصرية لمدة عام لاتهامه بعمل حركات غير لائقة خلال التلاوة، لافتا إلى أن هناك استدعاء للسلكاوي في نقابة القراء 21 يناير الجاري، ويجرى سماع الفيديو الخاص به محل الواقعة المنسوبة إليه وسيتم اتخاذ إقرار عليه بالالتزام بالقراءة الصحيحة للقرآن الكريم».

وقال حشاد: «نبتغي أن يقرأ القرآن كما نزل على رسول الله والجميع أبنائنا ونتمنى لهم كل خير».

فيديو هشام سمير

وكان الشيخ محمد حشاد قد ذكر في تصريحات ملتفزة أن تلاوة القارئ هشام سمير المثيرة للجدل أثارت انتباه الكثيرين، بينما قال الشيخ هشام سمير: «استدعيت للنقابة بسبب الفيديو القديم الذي أحدث نفس المشكلة المثارة حاليا، هذا الفيديو جرى عرضه من 5 سنوات، وأنا قلت له سمعا وطاعة يا سيدنا».