عاجل.. نقابة القراء تستدعي «الطاروطي» للتحقيق بعد خطئه في تلاوة القرآن

أعلن نقيب قراء الجمهورية، شيخ عموم المقارئ المصرية، الشيخ محمد صالح حشاد، أن النقابة وشيخ عموم المقارئ المصرية، تواصلت مع بعض المسؤولين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بخصوص القارئ محمد علي الطاروطي، الذى أخطأ فى فجر الجمعة 2022/5/7، وتعهدوا بصدور قرار حاسم خلال ساعات.

استدعاء الطاروطي للتحقيق معه

قررت النقابة بحسب بيان لها أصدرته قبل قليل، استدعاء القارئ للتحقيق معه أمام لجنة المتابعة بالنقابة، بالجلسة المقبلة، يوم 2022/5/28.

كما قرر رئيس قطاع التخطيط الديني بالإذاعة، وقف القارئ محمد علي الطاروطي، وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق معه حول أخطائه الشنيعة والمتكررة في تلاوات الهواء.

وأحال رئيس قطاع التخطيط الديني تسجيل تلاوة القارئ المذكور من سورة يوسف في قرآن فجر الجمعة 7- 5- 2022، مرفقا بقائمة طويلة لأخطائه خلال التلاوة، التي لم تتجاوز 20 دقيقة.. للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب.