«سيف» من متلازمة داون إلى عارض أزياء: «أمنيته يبقى موديل لماركة عالمية»

ملامح بريئة وابتسامة جذابة، يقف صاحب الوجه الجميل أمام الكاميرا، التي طالما أحبها وعشق التصوير، لالتقاط مجموعة من الصور «فوتوسيشن»، التي كانت بداية له في عالم الموديل، تعددت مواهب الشاب العشريني؛ إذ يحصد بطولات في الألعاب الرياضية كان آخرها كرة القدم، وذلك بدعم شقيقته الكبرى، التي أصبحت بمثابة أم ثانية بالنسبة له، تقف معه خطوة بخطوة، لتصنع منه بطلا مؤثرا بين الناس.

الدخول إلى عالم الموديل

تميز سيف طارق، من أصحاب متلازمة داون سندروم، من صغره بشغف وحب التصوير، والوقوف أمام الكاميرا، فكانت له شقيقته الكبرى «دينا» بالمرصاد، إذ استغلت موهبته في عالم التصوير، لتسلط الضوء عليه، بعد أن قدمت برفقته العديد من الصور، إذ يكون بابا لدخول صاحب متلازمة داون لعالم الموديل، وأصبح واجهة لبعض الدعاية والإعلان.

تعدد مواهب «سيف»

«عملنا فوتوسيشن قبل كدا ومن بدايته بقت تيجي إعلانات لسيف واتكرم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في قادرون باختلاف 2022» حسب حديث الشقيقة الكبرى لـ«الوطن»، كما أنه عشق الألعاب الرياضية المختلفة منذ صغره بجانب التصوير، وحصد العديد من البطولات سواء على مستوى الجمهورية أو المستوى المحلي.

أمنية «سيف» في عالم الموديل

الألعاب الرياضية وحصد «سيف» العديد من بطولات الجمهورية بها، هي ألعاب القوى، والجلة والرمح، وأولمبياد الخاص، وغيرها من البطولات، فضلا عن حصوله على المركز الثاني من بطولة الجمهورية في كرة القدم، لكن شغفه في التصوير والموديل أكثر، متمنيا أن يصبح موديل لإحدى الماركات العالمية.