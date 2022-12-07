«تقى» فتاة متلازمة داون تحلق كالفراشة في سماء التنورة: أحلم بالتألق عالميا

تسير مُمسكةً بيد والدتها حاملةً حقيبة التنورة على ظهرها حتى تصل إلى وجهتها، تبدأ في ارتداء التنورة بينما لا تفارق الابتسامة وجهها، لتبدأ تقديم عروض التنورة بإتقان وبراعة يجذب أنظار الجميع إليها، غير آبهةً بكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة بل إنّ ذلك كان دافعًا لها لتؤكد رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعشقه كثيرًا «قادرون باختلاف».

تقدم عروضها أمام ذوي الهمم

لم تكتفِ تقى صاحبة الـ 19 عامًا بتعلم وإتقان فن التنورة فقط، ولكنها أصبحت تقدم الكثير من العروض أمام الأطفال والكبار من ذوي الهمم لإسعادهم، تجوب المحافظات كاملةً لتقديم الدعم لكل من يحتاجه، خصوصًا الأيتام وضحايا التنمر.

والدتها كرَّست حياتها لتحقق أحلامها

وعلى الرغم من كون تقى إحدى أبطال ذوي الهمم، لكن هناك بطلا آخر يتخفى وراء الستار، وهي والدتها التي كرَّست حياتها لإسعاد وتحقيق أحلام ابنتها، فهي حريصة على إنهاء تعليمها في مدارس التربية الفكرية، وساعدتها لإتقان التنورة، فضلًا عن تعليمها «رقص الباليه».

«تقى» قدمت عرضًا مميزًا بالتنورة

وأمام العشرات من ذوي الهمم قدمت تقى عرضًا بالتنورة والرداء الذهبي، في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، احتفالًا باليوم العالمي لهم، بينما حرص الجميع على التقاط الصور معها.

تعلمت التنورة قبل 4 سنوات

وقالت والدة تقى علي رمضان فتاة متلازمة داون، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنّ تقى عمرها 19 عامًا، موضحةً أنّها حضرت حفلًا للتنورة قبل 5 سنوات وأعجبتها كثيرًا فبدأت تعليمها وكانت تذهب بها إلى مدينة السلام يوميًا لتعليمها، ثم ساعدتها بفيديوهات من خلال يوتيوب حتى أتقنتها وأصبحت تؤدي رقصات تنورة بالفعل في جميع الحفلات خصوصًا الخاصة بالأطفال وذوي الهمم.

اقتربت من إنهاء دراستها وتتعلم الباليه

وأشارت إلى أنّ تقى جميلة ومميزة والجميع يحبها لخفة روحها، لذلك هي تساعدها على أن تحيا حياة جيدة، موضحةً أنّها أصبحت الآن في سنة 2 تعليم رقص الباليه وتحقق فيه تطورًا جيدًا جدًا، كما أنّه اقتربت من إنهاء دراستها في مدرسة أحمد بن طولون للتربية الفكرية.

أحلام «تقى»

وأوضحت والدة تقى، أنّ ابنتها تحلم بالسفر للخارج وتقديم عروض تنورة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدةً أنها لا تكل ولا تتعب من التنقل برفقة ابنتها لتحقيق أحلامها.