شاب من ذوي الهمم: احتفالية «قادرون باختلاف» جعلتنا نشعر بقيمتنا

قال زياد إبراهيم عبد السلام، من ذوي البصيرة، وأحد المشاركين في احتفالية قادرون باختلاف، إنه اختير للغناء في الاحتفالية، لأنه كان صاحب المركز الأول على مستوى الجمهورية في الغناء عام 2021، وفي العام الماضي اختير للغناء، لأنه كان صاحب المركز الأول على مستوى العالم في مهرجان الموسيقى العربية، في مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للغناء العربي.

«قادرون باختلاف» دعمت مواهبنا

أضاف عبد السلام، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «احتفالية قادرون باختلاف جعلتنا نشعر بقيمتنا، أي شخص بداخله موهبة، فإن الأمل يكتنفه من أجل تحقيق النجاح، حتى لو كان فاقدا للأمل، وعندما نقف على أكبر مسارح مصر، مثل المطربين الكبار، فإن هذا الأمر يمثل داعما كبيرا لنا».

حصلنا على مزايا كثيرة في عهد الرئيس السيسي

أكد المطرب صاحب البصيرة: «حصلنا على مزايا كثيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري تعرف علينا بشكل أكبر، وعندما أركب مواصلات، فإنني أكون بمفردي وأجد الناس متعاونة للغاية، والشعب أصبح لديه ثقافة كبيرة، فيما يتعلق بالتعامل مع ذوي الإعاقات البصرية والحركية»، متابعا: «شاركت في احتفاليتين من قادرون باختلاف، وأتمنى أن أغني أمام الرئيس السيسي، في كل احتفالية، بل وفي كل يوم».