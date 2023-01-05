خلال 8 أعوام.. الرئيس السيسي يزور محافظات الصعيد 18 مرة

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد، وبدا هذا واضحا قبل وبعد وصوله لسدة الحكم، حينما أكد في لقاء تلفزيوني تقديره لأهل الصعيد، واصفا إياهم بـ«أهل الرجولة والكرم».

مشروعات قومية عملاقة بالصعيد

ومنذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2022، أجرى الرئيس السيسي 18 زيارة لمحافظات الصعيد، تفقد وافتتح خلالها مشروعات قومية وعملاقة، أحدثت فارقا كبيرا بمحافظات الصعيد، التي تضم من الشمال للجنوب: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد غربا، والبحر الأحمر شرقا.

وتأتي محافظة أسوان في مقدمة محافظات الصعيد التي زارها الرئيس السيسي بعدد 4 مرات، الأولي لافتتاح مؤتمر الشباب، والأخرى المؤتمر الأفريقي، والثالثة زيارة متضرري السيول، والرابعة النسخة الثالثة لمنتدى أسوان.

افتتاح قناطر أسيوط

وتأتي محافظة أسيوط في المرتبة الثانية بعدد 3 زيارات، الأولى لافتتاح محطة كهرباء غرب أسيوط، والأخرى لافتتاح قناطر أسيوط، والثالثة افتتاح مشروعات قومية ضمن الأسبوع المخصص لافتتاحات مشروعات الصعيد في نهاية 2021.

وتساوت محافظات الأقصر وقنا والفيوم وبني سويف في عدد الزيارات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي بواقع 2 زيارة لكل محافظة، ففي الأقصر كانت الزيارة الأولى عام 2016؛ إذ تفقد الرئيس السيسي ونظيره الصيني معبد آثار الأقصر، والأخرى كانت لافتتاح طريق الكباش.

وزار الرئيس السيسي محافظة بني سويف مرتين، الأولى لتفقد منطقة كوم أبو راضي الصناعية ومصنع سامسونج، والأخرى لتفقد منطقة بياض العرب الصناعية ومصانع الأسمنت والرخام.

زيارات الرئيس السيسي لمحافظة الفيوم

كما زار الرئيس السيسي محافظة الفيوم مرتين، الأولى لافتتاح مصنع البتروكيماويات، والأخرى لافتتاح مزرعة ومجزر آلي بمركز يوسف الصديق، كما زار محافظة قنا مرتين، آخرها خلال افتتاحات أسبوع الصعيد نهاية 2021.

وزار الرئيس السيسي محافظات سوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد مره واحدة فقط؛ إذ افتتح وتفقد عددا من المشروعات القومية بها.