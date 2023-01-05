مدبولي: حريصون على النهوض بالصناعة عبر إدارة مثالية لشركات قطاع الأعمال العام

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة، حيث أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والأصول المملوكة لها، باعتبار القطاع ركيزة رئيسية للنهوض بقطاع الصناعة الذي يمثل قاطرة دفع الاقتصاد الوطني.

تطوير محالج القطن

واستعرض الوزير خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محالج القطن، ومصانع الغزل والنسيج، في عدة محافظات، ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا المجال الاستراتيجي الذي تحظى مصر بمزايا نسبية فيه، لاسيما المدخلات والخبرات الفنية المدربة.

زيادة الإنتاج وفرص العمل والتشغيل

كما تناول المهندس محمود عصمت، خطة تطوير واستغلال الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، للوصول إلى الاستفادة على الوجه الأمثل من هذه الأصول ذات القيمة الكبيرة، وتحقيق عائد اقتصادي يساهم في نمو تلك الشركات، وتعزيز قدراتها، وبالتالي زيادة الإنتاج وفرص العمل والتشغيل.

وتطرق عصمت، إلى دور وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير ودعم قطاع الصناعة بمختلف مجالاته، في إطار من تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تناول موقف تطوير عدد من المشروعات في مجال صناعة الألومنيوم لدعم هذه الصناعة المهمة.