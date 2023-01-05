12 عاما على وفاة محمد الدفراوي.. أعمال فنية خالدة

12 عامًا تمر اليوم على وفاة الفنان القدير محمد الدفراوي، الذي غادر حياتنا في مثل هذا اليوم 5 يناير عام 2011، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا في عالم الفن يقترب من الـ300 عمل، خصوصًا المسرح، باعتباره أحد رموز المسرح القومي الذي طالما وقف على خشبته، وشارك في عدد من العروض المهمة، خصوصًا لما يمتلكه من نبرات صوت مميزة قوية وحادة، وقدرته على التحدث باللغة العربية الفصحى.

بداية السينما

بدأ محمد الدفراوي، مشواره السينمائي قبل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي بالمشاركة في نحو 4 أفلام، منها فيلم «قبلني في الظلام» أمام هند رستم، وشكري سرحان، وحسن فايق، وفيلم «سمراء النيل» أمام كوكا ويحيى شاهين، وفيلم «حب ودلع» أمام هدى سلطان وحسين رياض، وفيلم «الله أكبر» أمام زهرة العلا وعبد الوارث عسر.

أعمال مميزة

من أبرز مشاركات محمد الدفراوي السينمائية فيلم غروب وشروق، أمام سعاد حسني ورشدي أباظة ومحمود المليجي، وفيلم بطل للنهاية أمام فريد شوقي وتوفيق الدقن.

وشارك الفنان محمد الدفراوي في عدد من الأعمال الدرامية أبرزها عفاريت السيالة، الحاج متولي، إمام الدعاة، الإمام المراغي، الأبطال، ذئاب الجبل، وتجسيده شخصية الحاج حسين المصري، أمام الفنانين أحمد عبد العزيز، عبدالله غيث، حمدي غيث، سماح أنور، ميرنا وليد.

آخر ظهور لمحمد الدفراوي

وكان آخر ظهور درامي لمحمد الدفراوي عام 2010 من خلال مسلسل سنوات الحب والملح مع فتحي عبد الوهاب، ومسلسل الصيف الماضي مع رانيا فريد شوقي.