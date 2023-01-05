دعاء للأبناء في الامتحان لقضاء الحاجة والتوفيق.. رب اشرح لي صدري

يبدأ الأهالي والطلاب في أيام الامتحانات البحث عن دعاء للأبناء في الامتحان لترديده خلال هذه الأيام طمعا في النجاح وقضاء الحاجة والتوفيق في دراستهم حتى يكلل مجهودهم بالنجاح.

ومن بين الأدعية المستحبة يوجد أكثر من دعاء للأبناء في الامتحان من بينها «ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً يا أرحم الراحمين، اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمى وفصل الخطاب»، بحسب ما ذكره الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف لـ«الوطن».

دعاء للأبناء في الامتحان

وهناك أيضا دعاء للأبناء في الامتحان «اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم يسر الامتحانات على أولادنا، وكن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واحلل عقدة من ألسنتهم، اللهم إنا أسألك أن تفتح عليهم فتوح العارفين بحكمتك، وأن تنشر عليهم من خزائن رحمتك وذكرهم من العلم ما نسوا يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام».

دعاء للأبناء في الامتحان

ويمكن قول دعاء للأبناء في الامتحان «أن يقول الطالب اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة».