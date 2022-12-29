دعاء تيسير الامتحان.. «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا»

دعاء تيسير الامتحان يبحث عنه الكثيرون منذ بداية امتحانات منتصف العام، لمعظم طلاب صفوف النقل والشهادات، وهناك بعض الأدعية المعروفة التي يمكن ترديدها ضمن دعاء تيسير الامتحان، مثل أن يقول الطالب: «ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً يا أرحم الراحمين. اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب اتني الحكمه وفصل الخطاب»، حسبما ذكر الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف.

دعاء تيسير الامتحان

وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش في دعاء تيسير الامتحان: «يارب افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، اللهم يا من قلت وقولك الحق، اجعلني من عبادك المتقين وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علماً وعملاً وفقهاً وإخلاصاً في الـدين».

وتابع في دعاء تيسير الامتحان : «اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم يسر الامتحانات على أولادنا، وكن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واحلل عقدة من ألسنتهم، اللهم إنا أسألك أن تفتح عليهم فتوح العارفين بحكمتك، وأن تنشر عليهم من خزائن رحمتك وذكرهم من العلم ما نسوا يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام».

دعاء تيسير الامتحان وطلب الخير

واستكمل: «أن يقول الطالب اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة».