دعاء الامتحان الصعب والنجاح لطلاب الثانوية العامة.. اعرف الصيغ المستحبة

في مثل هذا التوقيت من كل عام، يدخل الطلاب في كل المراحلة التعليمية ماراثون الامتحانات، ويلجأ كثيرون إلى البحث عن دعاء الامتحان الصعب والنجاح، لترديده طلبا من الله سبحانه وتعالى، أن يسهل عليهم الإجابة والحصول على الدرجات العالية، لتحقيق طموحاتهم المرجوة، ويستعرض التقرير التالي بعض الصيغ المستحبة.

دعاء الامتحان الصعب والنجاح

بخصوص دعاء الامتحان الصعب والنجاح، فإنه يستحب ذكر الله بشكل عام، لقوله تعالى «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، (سورة الرعد: الآية 28)، كما يمكن ترديد الدعاء الشهير «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا».

ويمكن أيضا ترديد دعاء الامتحان، بالاستعانة بما ورد من أدعية في القرآن الكريم مثل:

- رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

- رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث.

دعاء النجاح في الامتحان

يمكن ترديد دعاء الامتحان الصعب والنجاح بصيغ متعددة ومنها:

- اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

- اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

دعاء النسيان

بجانب دعاء الامتحان الصعب والنجاح، ففي حالة نسيان الطالب بعض المعلومات، من الممكن أن يردد ما يلي قبل دخول لجان الامتحان: «اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».

ويمكن ترديد الدعاء التالي: «اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك».