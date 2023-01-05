وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير مصر لدى كرواتيا لبحث التعاون مع شركاتها

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أيمن ثروت أمين، سفير مصر لدى جمهورية كرواتيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وذلك اليوم بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

في بداية، اللقاء رحب الوزير محمد صلاح، بالسفير، وأوضح أنّ اللقاء يهدف لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كرواتيا في مختلف المجالات الصناعية، وجذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، وإيجاد فرص إقامة شراكات ثنائية تعود بالنفع على كلا الطرفين.

وأكد اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات، معربا عن ترحيب وزارة الإنتاج الحربي باستقبال الوفود الفنية للشركات الكرواتية، وتنظيم زيارات لهم لشركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون المقترحة، مضيفا أنّ هذه الزيارات تمثل مجالا خصبا لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.

كما بحث الوزير محمد صلاح، مع السفير المصري في كرواتيا، العمل من الآن على حث ودعوة الشركات الكرواتية للمشاركة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023، المقرر إقامته فى مصر بنهاية العام الحالي، أيضا حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تسليم السفير كتالوجات المنتجات المدنية والحربية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، لعرضها على الشركات العاملة في مجالات التصنيع المماثلة بكرواتيا.

من جانبه، أشاد أيمن ثروت، أمين سفير مصر لدى جمهورية كرواتيا، بدور وزارة الإنتاج الحربي، التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني.

وأكد السفير حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والسعي إلى تذليل أي تحديات، والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرا، ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكرواتية، مضيفا أنّه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في كرواتيا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها وتحديد الموضوعات التي يمكن التعاون في تنفيذها.

وبدوره، أكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين في مختلف المجالات، لافتا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الكرواتية في مجالات التصنيع المختلفة والعمل على توطين التكنولوجيات الحديثة بكرواتيا داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع والسعي لامتلاك القدرة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية، والمهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولي، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.