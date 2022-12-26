حصاد «الإنتاج الحربي» في 2022.. منتجات عسكرية ومصانع ومشروعات جديدة

تعد وزارة الإنتاج الحربي قاطرة الصناعات الوطنية في مصر، حيث يتمثل الهدف الرئيسي للإنتاج الحربي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات، كما تقوم الوزارة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لإنتاج العديد من المنتجات المدنية المتنوعة والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة.

وخلال عام 2022، انتهت وزارة الإنتاج الحربي من وضع وتنفيذ خطة للتطوير لتعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وتوفير المواد الخام في التوقيتات المناسبة، مع رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعنصر البشري وذلك تنفيذا لرؤية الوزارة بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة وحريصة في ذات الوقت على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وخلال السطور التالية نستعرض أهم الإنجازات التي حققتها وزارة الإنتاج الحربي في المجال العسكري والمدني على مدار عام مضى.

خطوط الإنتاج التي تم تنفيذها خلال عام 2022

تم إنشاء خط إنتاج الأتوبيسات الكهربائية SETIBUS من خلال التعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» وشركة صناعة وسائل النقل MCV، بهدف تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخط 250 أتوبيس/ السنة، وجرى إنتاج وتوريد 110 أتوبيسات لصالح محافظتيّ القاهرة والإسكندرية، وهي الأتوبيسات التي شاركت في مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وتم التعاقد لتوريد 100 أتوبيس كهربائي طراز SETIBUS C120E.V لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت» للعمل في إطار مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.

كما تم إنشاء خط تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون بين «مصنع 200 الحربي» وشركة الجيوشي وشركات الغاز «كارجاز – غازتك» وذلك في إطار توقيع عقد لتحويل 2262 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وجرى إنتاج وتوريد 283 أتوبيسا لصالح محافظة القاهرة حتى تاريخه.

وجرى الانتهاء من خط إنتاج تعبئة الفريون بشركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربي» بالشراكة مع الشركة السعودية للحلول المتكاملة بنسبة 51% والشركة م/360 بنسبة 49% وتم البدء في التشغيل في أول نوفمبر 2022.

‌كما بدأت الشركة «مصنع 360 الحربي» إنتاج المبردات والمجمدات الخاصة بالأدوية والأمصال وإنتاج غرف التبريد وثلاجات الدم طبقا للمواصفات الأوروبية، بالتعاون مع شركة ترست آي جي للأجهزة الطبية بمصر، وتتعدى نسبة التصنيع المحلي للمنتجات 80% والشركة قادرة على تلبية أي أوامر توريد مطلوبة لوزارة الصحة.

الشركات وخطوط الإنتاج الجاري تأسيسها

من ناحية أخرى جاري تأسيس 7 شركات وخطوط إنتاج جديدة، لتعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة في مجال فلاتر التوربينات الغازية وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وجار تأسيس شركة أسترو للفلاتر التوربينية لمحطات الكهرباء بالتعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية «مصنع 45 الحربي» وشركة ATD الإماراتية.

وفي فبراير 2022 جرى توقيع اتفاقية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربي» وشركة إم جلوري الإماراتية لتأسيس الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات EM، بهدف توطين صناعة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتحفيز الاستثمار الأجنبي لتصنيع وإنتاج وتسويق وبيع المركبات بجميع أنواعها، وستكون باكورة إنتاج الشركة هي السيارات البيك آب التي تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعي والبنزين»، سواء السيارات البيك آب «الكابينة المزدوجة» أو «الكابينة المفردة».

ومن ناحية أخرى جاري إنشاء عدد 2 خط إنتاج بشركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربي» بالتعاون مع شركة جود سينس إيجيبت لتوطين صناعة ألواح التكسية بالألومنيوم، ومزمع إنشاء خط تصنيع الجراجات الذكية مع شركة فوجي سينيو الصينية في ضوء عقد الشراكة الموقع بين الجانبين في سبتمبر 2021 ومخطط توريد 13 جراج من شركة فوجي بنهاية شهر يناير 2023 على أن يتم التجميع بإمكانيات «مصنع 360 الحربي» كمرحلة أولى.

وفي شهر أكتوبر 2022 جرى توقيع عقدين بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة بابيريوس مصر لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة، ويأتي تطبيق المنظومة على مرحلتين الأولى قامت بها شركة بابيريوس وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف، والمرحلة الثانية نحن بصددها الآن وهي تحويل الألياف إلى عبوات غذائية كرتونية حيث تم توقيع عقدين أحدهما لتوريد خط إنتاج أتوماتيكي متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف الموز والذي سيتم بمقتضاه تصنيع هذه المعدات بوزارة الإنتاج الحربي لاحقا، والعقد الثاني لتوريد الخامات الخاصة بهذه الألياف المستخدمة في التصنيع مع قيام شركة بابيريوس مصر بشراء كامل الإنتاج من الإنتاج الحربي وكذا تسويقه محليا وتصديره للخارج.

كما تم التعاقد على توريد خط إنتاج موتور مروحة السقف بشركة شبرا للصناعات الهندسية «مصنع 27 الحربي» بعدد 6 ماكينات ووحدة اختبار محركات واسطمبات ومخطط الإنتهاء من توريد الخط في أبريل 2023، من ناحية أخرى جار تأسيس شركة الإنتاج الحربي للصيانة.

المشاركة في المشروعات القومية والتنموية

يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الإنتاج الحربي بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتحقيق التكامل وزيادة القيمة المضافة وبما يدعم الاقتصاد القومى، وبالتوازي تم فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات العالمية لتوطين بعض الصناعات وزيادة نسبة المكون المحلي بها.

ففي إطار المشاركة في تنفيذ استراتيجية مصر لتنويع مصادر المياه من خلال تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي يتم التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتيّ MPS الأمريكية وAQUATECH في ضوء اتفاقية التحالف الموقعة مع الشركتين في شهر أكتوبر 2021 لامتلاك الإمكانيات لإنشاء محطات التحلية وتوطين صناعة مكوناتها، كما تتعاون الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع شركة نالكو ووتر لتطبيق تكنولوجيا البيوريت في محطات مياه الصرف القائمة في مصر لزيادة المياه المتاحة لإعادة الاستخدام وتوطين صناعة الكيماويات والمعدات المستخدمة.

وجرى التعاقد مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتطبيق بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية بلانة بأسوان «بطاقة 57 ألف م3/اليوم» بشهر مايو 2022 كمرحلة أولى يتبعها التعاقد على 20 محطة في 11 محافظة بطاقة 821 ألف م3/اليوم، كما تعاونت وزارة الإنتاج الحربي مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية - لإنشاء محطة معالجة مياه بحيرة عين الصيرة بطاقة إنتاجية 3000 م3/اليوم بالتعاون مع شركة IDWT بإجمالي 500 ألف دولار، كما تم التعاون مع وزارة الإسكان - ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي - ووزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع شركة نالكو ووتر الأمريكية لتطوير نظام المعالجة بأحواض الأكسدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ.

وفي إطار إشتراك الوزارة من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي في منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع شركتيّ جرين تك إيجبت وأوك البحرينية الإنجليزية يتم التعاون لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش، الذي يستهدف تحويل المخلفات بطاقة 1200 طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار 30 ميجاوات/ساعة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات «الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والبيئة» ومحافظة الجيزة، وجار تخصيص أرض موقع أبو رواش من قِبل محافظة الجيزة كما تم صياغة عقود «الامتياز – الضمان السيادى – شراء الطاقة – الربط بالشبكة».

أيضا تم في مجال تصنيع وإنشاء مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة توقيع بروتوكول رباعي بين وزارات «التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والإنتاج الحربي» لإنشاء مصانع تدوير مخلفات جديدة لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة 20 طن/ الساعة للمصنع الواحد طبقا للآتي:

مرحلة أولي: بقيمة إجمالية 371.2 مليون جنيه حيث تم إنشاء 3 مصانع بمحافظات «سوهاج، المنيا، الغربية» بطاقات إنتاجية 20 طن/الساعة ورفع كفاءة 6 خطوط تدوير مخلفات بمصنع دفرة بمحافظة الغربية بطاقة إنتاجية 10 طن/الساعة وجرى الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 95%.

مرحلة ثانية: بقيمة إجمالية 350 مليون جنيه حيث جاري إنشاء 2 مصنع لتدوير المخلفات بمحافظتيّ «المنوفية، الدقهلية» بطاقة إنتاجية 20 طن/الساعة ورفع كفاءة 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 40%.

مرحلة ثالثة: إنشاء 10 خطوط جديدة إضافة إلى رفع كفاءة 4 خطوط والمشروع حاليا في مرحلة التعاقد واستلام المواقع.

وتم التعاقد مع محافظة الدقهلية لإنشاء مصنع جديد بطاقة 40 طن/الساعة بمدينة المنزلة وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل وتم الانتهاء من أعمال التسليم، كما تم التعاقد مع محافظة الدقهلية لرفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بمدينة السنبلاوين وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل وتم الانتهاء من أعمال التسليم، إضافة إلى التعاقد مع محافظة بني سويف لإنشاء مصنع جديد بطاقة 40 طن/الساعة بمدينة سمسطا وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 25%، وجار التعاقد مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء 4 خطوط جديدة باستخدام تكنولوجيا SRF «Solid Recovered Fuel» وهي إنتاج الوقود البديل بالتجفيف الحيوي للمكون العضوي بالمخلفات الصلبة البلدية بالمواقع «إدكو، كوم حمادة، حوش عيسى» بمحافظة البحيرة بطاقة إنتاجية 40 طن/الساعة.

من ناحية أخرى جار استمرار العمل في مشروعات منظومة بطاقات التموين والحيازة الزراعية.

وفي إطار مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان من خلال شركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي» تم التسليم النهائي لـ92 مركزا حيث تم تسليم 4 مراكز لوزارة الزراعة و3 مراكز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي و85 للقطاع الخاص، وتم إسناد 41 مركز نموذجي ضمن مبادرة حياة كريمة من وزارتيّ الزراعة والإسكان بشهر يوليو 2022.

وتم البدء في تجهيز 335 جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي «أثاث ومعدات بيطرية وأجهزة كمبيوتر».

وتم تنفيذ عدد «221» مشروع في إطار مبادرة حياة كريمة بمجالات عمل مختلفة مثل «مد وتدعيم شبكات الكهرباء، إنشاء وتطوير شبكات ومحطات مياه الشرب، إنشاء وتطوير شبكات ومحطات الصرف الصحي، إنشاء وتطوير وحدات بيطرية، توفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي» بقيمة إجمالية قدرها حوالي 18 مليار جنيه.

المنتجات والمشروعات العسكرية

تم إعداد استراتيجية لتطوير المنتجات الحربية اعتمادا على المطالب الحالية والمستقبلية للقوات المسلحة، وترتكز هذه الاستراتيجية على خطط تطوير الأسلحة والذخيرة والمعدات.

وشملت المنتجات الحربية الجديدة «ألواح الصلب المدرع، العربة المدرعة سينا 200، الهاوتزر 155 مم K9 A1 EGY 52 عيار، الرشاش المتعدد 7.62×51 مم، قاذف القنابل السداسي عيار 40/38 مم، الذخيرة 155 مم 52 عيار، الذخيرة 115مم سابو عمليات، الذخيرة عيار 14.5 عيار مصغر».

وتم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات حربية وهي إعادة تأهيل مسبك الصلب في شركة حلوان للمسبوكات «مصنع 9 الحربي»، وتطوير خطوط إنتاج العبوات المعدنية بشركة أبي قير للصناعات الهندسية «مصنع 10 الحربي» من خلال توريد مكبس متعدد المراحل، وتم تطوير قطاع العدد بشركة شبرا للصناعات الهندسية «مصنع 27 الحربي»، ورفع كفاءة مصنع بودرة الألومنيوم بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربي»، إضافة إلى تطوير ورش الإنتاج الرئيسية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» عبر توريد ماكينات «قطع بالمياه، توسيع أقطار» كما تم تطوير قطاع معدات قطع الصلب المدرع بمصنع 200 الحربي بتوريد 4 ماكينات قطع بالليزر، إضافةً إلى توريد 8 ماكينات CNC عدد 5 محاور لصالح خط إنتاج وتجميع الرشاش 7.62×59 مم بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربي».

إجراءات حوكمة وترشيد المصروفات

استطاعت وزارة الإنتاج الحربي في إطار تنفيذ إجراءات حوكمة وترشيد المصروفات تطبيق نظام التدبير المركزي والذي يستهدف التدبير بأقل سعر طبقا للمواصفات القياسية في التوقيتات الملائمة «خامات ومستلزمات إنتاج ومعدات وماكينات» وهو ما نتج عنه خفضا حيث بلغ إجمالي الخفض المحقق خلال العام المالى «2021/2022» لـ16 عملية تدبير قيمتها 80.5 مليون جنيه وبمتوسط نسبة خفض «25.2%».

وفيما يتعلق بتوفير مخزون للخامات الإستراتيجية تم التخطيط لتدبير 22 خامة رئيسية مستخدمة في العمليات الإنتاجية تكفي احتياجات عامين في أنسب توقيت للتدبير طبقا للبورصات العالمية بإجمالي قيمة تقديرية 4 مليار جنيه، وإذ تكمن أهمية تدبير الخامات الاستراتيجية في اختيار أفضل التوقيتات للتدبير طبقا لأسعار البورصة العالميـــة وتخفيض أعباء القروض، ما يخفض أسعار المنتجات إضافةً إلى تفادي الأزمات العالمية مع القدرة على إنتاج الأصناف الاستراتيجية طوال العام.

أما بالنسبة لمراجعة وتوحيد موازنة الأجور فتم توحيد أسلوب إعداد الموازنة بجميع الشركات بهدف حوكمة الإنفاق وضبط بنود الصرف الخاصة بها من خلال «ضبط ومراقبة آلية الصرف للبدلات والأجور الإضافية والمكافآت، خفض وتوحيد عدد أعضاء اللجان ودورية الانعقاد والبدلات النقدية لها، عمل مراجعة ربع سنوية لما تم صرفه بكل شركة».

ومن ناحية أخرى، جرى تنفيذ خطة لتصريف المخزون من خلال عرض الرواكد على جميع الشركات التابعة للاستفادة منها والتصرف بالبيع للأصناف غير المطلوبة من الشركات التابعة والتخلص من الرواكد ذات الخطورة العالية بالإعدام بالطرق الآمنة، وتم تصريف 66.8% من المخزون الراكد في 30/6/2021.

ارتفاع إيرادات النشاط

أما فيما يتعلق بمؤشرات الأداء، بلغ إجمالي الإيرادات في عام 2021-2022 مبلغ 26.7 مليار جنيه، بينما بلغت في عام 2020-2021 مبلغ 20.1 مليار جنيه بمعدل نمو 32.8%.

إنجازات القطاعات الحكومية

على مدار عام كامل حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتطوير مواردها البشرية وتقديم خدمات عديدة للعاملين، ففي مجال تمكين المرأة وتحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قامت الوزارة بتمكين 215 امرأة لشغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها والوحدات التابعة، وتمكين 94 عامل صف ثان لتولي الوظائف القيادية، وتم الرد على 99.8% من الشكاوى الواردة للوزارة.

وفي إطار الإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة قامت الوزارة بعدد من الإجراءات في هذا الشأن حيث تم اختيار وتسكين العاملين المرشحين للعمل بالعاصمة الإدارية وتم إعداد وتدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية بدورات تدريبية مختلفة وإعداد خطة الانتقال التدريجي لهم، كما تم رقمنة وأرشفة الوثائق والمستندات الخاصة بقطاعات ديوان عام الوزارة.

قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي

يعد قطاع التدريب أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث يقوم القطاع بإمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بقطاع الإنتاج الحربي، ويقوم أيضاً القطاع بتأهيل القيادات بمركز إعداد القادة بقطاع التدريب لجميع المستويات الإدارية بقطاع الإنتاج الحربي لتكون بمثابة قيادات المستقبل تخفيفا عن كاهل الدولة في الإعداد، كما يقوم قطاع التدريب بتوفير احتياجات قطاعات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من عمالة فنية تخصصية من خريجي المنشآت التعليمية التابعة للقطاع والاشتراك مع الهيئة في وضع وتنفيذ خطط تأهيل كوادر الإنتاج الحربي، والمساهمة في المبادرات القومية التي تستهدف تدريب الشباب.

وعلى مدار عام مضى حقق قطاع التدريب العديد من الإنجازات حيث تم التخطيط لأن يمتلك قطاع التدريب لوحدة تدريب متنقلة تمكن القطاع من الانتقال إلى أماكن التدريب في القرى والمراكز البعيدة جغرافيا عن مقر قطاع التدريب والتي يتواجد بها الفئات الأكثر احتياجا للتدريب.

وفي هذا الصدد تم التنسيق مع إحدى الشركات التابعة للوزارة وهي شركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربي» باعتبارها المصنعة للعربة ماز،إضافة إلى تخصص الشركة في تجهيز الورش الثابتة والمتنقلة وذلك من أجل إعداد وحدة تدريب متنقلة وتوريدها لقطاع التدريب وبناءً على هذا التعاون تم الانتهاء من تصنيع وحدة تدريب متنقلة ومجهزة بمجموعة من الورش المجهزة مع إمكانية تحميل ورش ومعدات إضافية إلى الوحدة المتنقلة بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليون جنيه، وبالفعل تم استخدام هذه الوحدة التدريب المتنقلة خلال عام 2022 لتنفيذ 2 مشروع تدريبي لشباب محافظتي «المنيا وسوهاج» بالتعاون مع المبادرة الرئاسية ابدأ والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة مصر الخير، في تخصصات «صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية - اللحام - التبريد والتكييف - ألوميتال» وتم التركيز خلال عملية التدريب على تأهيل المتدربين من الشباب لتمكينهم من بداية المشروعات الصغيرة الخاصة بهم لتحسين مستوي معيشتهم بالإضافة إلى توفير جهة رعاية لتمويل مشروعاتهم بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني «مؤسسة مصر الخير»، كما تم تسليم المتدربين للعدد والأدوات التي تمكنهم من بدء ممارسة أنشطة المهن والحرف التي تم تدريبهم عليها.

ونجح قطاع التدريب أيضا في تنفيذ مشروع تأهيل شباب المهندسين المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة لـ708 من العاملين في مجال الصناعة المصرية علي تطبيقات استخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في الصناعة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع شركة جينرال إلكتريك ديجيتال العالمية وشريكها الإقليمي في مصر شركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية في شكل منحة تدريب مجانية بالكامل.

وأيضا قام قطاع التدريب خلال 2022 تدريب لمجموعة من الأشقاء الأفارقة على بعض المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية حيث تم تدريب عدد «39» متدرب ينتمون لعدد «18» دولة إفريقية صديقة في مجالات «الطاقة الجديدة والمتجددة – الميكاترونيكس وتطبيقاتها في الصناعة».

وفيما يخص تدريب وتأهيل العاملين بالإنتاج الحربي بما يضمن تحسين معدلات الأداء وزيادة القدرة التنافسية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، قام قطاع التدريب بوضع خطة تدريبية لعدد «2536» عامل من الإنتاج الحربي في مختلف مجالات العمل والتي شملت «التدريب علي المجالات الفنية المتعلقة بالإنتاج ، وتنمية مختلف المهارات الإدارية» وأيضاً تم تنفيذ مجموعة من الندوات التثقيفية التي تساعد في رفع وعي العاملين في مختلف القضايا الهامة بالمجتمع وكذا تحسين بيئة العمل ونشر ثقافة الاعتدال.

وفى مجال التعليم الفني قام قطاع التدريب خلال عام 2022 بالعمل على تطوير جميع المناهج المقدمة باثنين من المنشآت التابعة «الكلية التكنولوجية بالسلام ومدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية» بالتعاون مع الشريك الأجنبي «مؤسسة بيرسون» لتقدم أعلى مستويات التدريب الفني للطالب، كما تم الانتهاء من تطوير وتحديث 7 معامل، وجار استكمال إجراءات تطوير وتنفيذ 9 معامل.

وفى إطار الحرص على سلامة المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب، جرى التنفيذ والانتهاء من مشروع تطوير البنية التحتية بالقطاع، حيث جرى تغيير جميع الشبكات الخاصة بالحريق وبالمياه العذبة لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في استخدام المياه والقضاء على أي هدر محتمل ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة المواقف الطارئة.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

وبخلاف المنشآت التعليمية التابعة للوزارة والتي تساهم في تطوير مجال التعليم الفني في مصر، يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة تعليمية هامة لدعم مجال التعليم العالي في الدولة وهي الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة، وخلال عام 2022 حققت الأكاديمية العديد من الإنجازات ففيما يتعلق بإنشاء مركز معلومات تم تحديث البنية التحتية التكنولوجية لتقديم خدمة انترنت سريعة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وذلك عن طريق توصيل كابل فيبر أوبتكس بسرعة 50 ميجا بت/ث من أقرب سنترال إلى مقر الأكاديمية والتي تمكن من التحول الرقمي وتنفيذ التعليم المدمج «التعليم المواجه والتعليم عن بعد» بكفاءة وكذا استكمال أعمال الميكنة لجميع الإدارات بالأكاديمية.

كما تم تصميم وتنفيذ شبكة المعلومات للدور الثاني وربطه بشبكة معلومات الدورين الأرضي والأول وتم شراء 3 خوادم لإدارة والتحكم في شبكة المعلومات والإنترنت.

وفيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية، جرى الاهتمام بالتحول من التعليم التقليدي Teaching إلى التعلم Learning من خلال العمل على زيادة مهارات الخريج لينافس بقوة فى سوق العمل محلياً وإقليمياً ودوليا، إضافة إلى إجراء الامتحانات أونلاين وتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على إنشاء بنوك أسئلة وبناء إمتحانات متعددة تساعد على التقييم الدقيق للطلاب وكذا تدريب الطلاب على ممارسة الإمتحانات أونلاين، وإنشاء مكتبة إلكترونية بالأكاديمية وعليها جميع المواقع الإلكترونية العلمية وموقع بنك المعرفة ومكتبات المستقبل وجميع المواقع الرسمية ومساعدة الطلاب، وتم إنشاء مكتب للإرشاد الأكاديمي ومهمته تسجيل المقررات للطلاب وتسهيل مهمة التسجيل والسحب والإضافة ومساعدة الطلاب المتعثرين، وإنشاء مكتب دعم الطلاب ومهمته حل جميع المشاكل الإدارية والطبية والاجتماعية والعلمية للطلاب.

وتم تحقيق العديد من الإنجازات فيما يخص تقديم خدمات طلابية مميزة مثل إنشاء مسرح داخل الأكاديمية لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة وإجراء المسابقات الطلابية، وعمل حفلات التكريم للطلاب الأوائل والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات التى تقيمها وزارة التعليم العالي أو وزارة الشباب والرياضة وأي مناسبات اجتماعية تقوم بها الأكاديمية، كما تم إنشاء استراحات للطلاب وتطوير كافتيريا للطلاب، إلى جانب إنشاء مجمع ملاعب وصالات رياضية «ملعب خماسي كرة قدم – ملعب لممارسة كرة السرعة - ملعب كرة طائرة – ملعب تنس – ملعب كرة يد».

أما فيما يخص تطوير المرافق العامة، جرى تأثيث قاعة استقبال كبار الزوار وتطوير قاعة اجتماعات مجلس شؤون الأكاديمية، وحققت العديد من الإنجازات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا أبرزها نشر 29 بحثا في مجلات علمية مرموقة ونشر أوراق بحثية من مشروعات التخرج في مؤتمرات علمية إلى جانب تنفيذ 2 مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي ومشاركة الطلاب في مسابقات علمية مثل Egypt IOT&AI Challenge.

وحصلت الأكاديمية على 5 مراكز في مسابقة ملتقى نوادي العلوم التابعة لوزارة التعليم العالي التي أقيمت في مارس 2022، وتشجيعا للعاملين والطلبة تم تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية وكذا الطلاب المتفوقين، كما تم عقد عدة اجتماعات دورية بالعاملين والطلاب لمناقشة الأمور العامة لنظام العمل وشئون التعليم والتعرف على مطالبهم والتحديات التي قد تواجههم، وتم تخريج الدفعة الثالثة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والذين بلغ عددهم 142 مهندسا.

وفي ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، جرى وضع الهيكل التنظيمي للجامعة وتحديد برامج كليات «الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، الإدارة وتكنولوجيا الأعمال، تكنولوجيا الصناعات المتقدمة» كما تم دراسة الجدوى الفنية والمالية وإعداد ملف الجامعة للتقدم لوزارة التعليم العالي للحصول على التراخيص اللازمة، ويتم العمل حاليا على استكمال الأعمال الإنشائية.

تنفيذ اختبارات الذخيرة والصواريخ بقطاع الميادين المركزية

تعد أهم الإنجازات التي حققها قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ التابع لوزارة الإنتاج الحربي خلال العام الماضي، هي تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية، وفيما يتعلق باختبارات الأبحاث فكان أهم الاختبارت التي تمت خلال هذا العام إجراء تجارب خاصة بتطوير بعض الذخائر والصواريخ، ومن جانب آخر تم رفع كفاءة العاملين بالقطاع بواسطة تنفيذ برامج التدريب تنفيذا للخطة التدريبية للإنتاج الحربي، والاستعانة بكوادر مدربة من داخل قطاعات الإنتاج الحربي لتنمية الموارد البشرية وتحسين قدرة العمل بالقطاع، وتم تحقيق زيادة بالإيرادات بإجمالي 11.3 مليون جنيه.

المركز الطبي التخصصي

في إطار التوجيهات الخاصة بإستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير المركز الطبي التخصصى لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للعاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم وكذلك المدنيين المترددين من خارج الوزارة على المركز الطبي تم رفع كفاءة معامل التحاليل الطبية وتزويدها بعدد 6 أجهزة للتحاليل الطبية، كما تم تركيب أجهزة «أشعة بانوراما لقسم الأسنان، موجات صوتية على العين، منظار صدر وقلب، أشعة مقطعية حديثة، موجات صوتية» وإستكمال رفع كفاءة قسم العمليات.

كما تم إنشاء صيدلية داخلية بالمركز الطبي واستكمال رفع كفاءة التموين الطبي بالمركز ويتم صرف الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الأقسام الداخلية من الصيدلية الجديدة الداخلية بإدارة ذاتية والتي تم شرائها عن طريق هيئة الشراء الموحد، كما تم رفع كفاءة قسم العلاج الطبيعي، والتعاقد مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات لتحديث وتطوير المنظومة الطبية بالمركز الطبي وجاري الإنتهاء من المشروع.

وتعكس هذه الإنجازات التي ذُكرت خلال السطور السابقة دور شركات ووحدات الإنتاج الحربي الفعال بوصفها الركيزة الأساسية للصناعات العسكرية وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وإذ تُحقق الوزارة كل تلك الإنجازات بجهد وسواعد أبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.