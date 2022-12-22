وزير الإنتاج الحربي يبحث التصنيع المشترك لمنتجات عسكرية مع الصين

استقبل المهندس محمد صلاح الدين، مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، تشيو تشي، الممثل الرئيسي لمكتب شركة نورينكو الصينية بإفريقيا، ووفد مرافق له من الشركة، ووفد شركة جيوشي موتورز، بحضور ملحق الدفاع الصيني بمصر ونائبه، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

ورحبّ الوزير بالضيوف، مستعرضًا الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم تأكيد دور الوزارة الأساسي، والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وشدد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات، موضحاً أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين الإنتاج الحربي وشركة نورينكو الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك لعدد من المنتجات العسكرية، مضيفًا أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وإنتاج منتجات عسكرية يتم تصديرها للدول المحيطة.

وعن التعاون «المصري - الصيني» في مجال التصنيع العسكري، أكد اللواء وانغ رويزينغ ملحق الدفاع الصيني في مصر أن العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال الدفاع تتميز بتاريخ كبير واصفاً العلاقات الثنائية بأنها قوية وقائمة على الشراكة الاستراتيجية، معربا عن أمله أن تشهد مصر مزيداً من التطور والتحسن المستمر للأحوال المعيشية وأن تستمر مصر في القيام بدور فعال في القضايا الإقليمية والدولية، مشيداً بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وتلبية مطالب القوات المسلحة ودورها كواحدة من أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال الإنتاج المدني.

وعرض تشيو تشي، الممثل الرئيسي لمكتب شركة نورينكو الصينية بمنطقة أفريقيا، بإجراء عرض تقديمى عن الشركة ومجالات أنشطتها وإمكانياتها، موضحاً بأنه يمكن توطين تصنيع بعضاً من منتجاتها بشركات الإنتاج الحربي، مشيراً إلى أن نورينكو هي شركة مملوكة للحكومة الصينية وتعد من أكبر المنتجين في العالم للمنتجات ذات الصلة بمجال عمل وزارة الإنتاج الحربي ويتبعها 100 مصنع، إضافة إلى 30 مركز بحث وتطوير ويوجد 35 فرعًا للشركة خارج الصين.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص الوزارة على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة يأتي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.