«الداخلية»: ضبط 2080 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية تهريب.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2080 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط عدد 18 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ 245 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»: ضبط 8 قضايا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.