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ضبط 79 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:25 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم..

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (78729) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(23262) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(222) مخالفة السير بدون تراخيص.

(6) دراجات نارية مخالفة.

(22) مخالفة موقف عشوائى.

(7) مخالفات شروط الترخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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