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ضبط 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:21 ص | الأحد 01 يناير 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64342) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(11920) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(283) مخالفة السير بدون تراخيص.

(4) دراجات نارية مخالفة.

(34) مخالفة موقف عشوائى.

(51) مخالفة شروط الترخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات