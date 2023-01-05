سلطنة عُمان تستنكر الهجومين المتزامنين بإقليم هيران وسط الصومال

استنكرت سلطنة عُمان الهجومين المتزامنين بسيارتين ملغومتين في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال، مؤكدة تضامنها مع الصومال وموقفها الثابت في رفض وإدانة جميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع المبادئ والقيم الإنسانية.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الصومال ولذوي الضحايا، متمنية بالشفاء العاجل للمصابين.