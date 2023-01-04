البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مدينة محاس وسط الصومال

أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي بتفجير سيارتين مفخختين في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال، والذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وأكد البرلمان العربي - في بيان عنه اليوم الأربعاء، تضامنه التام ووقوفه مع جمهورية الصومال في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره، مطالبا بتكاتف المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.

البرلمان العربي يعلن رفضه الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب

وأعرب البرلمان العربي، عن استنكاره الشديد للأعمال الإجرامية، ورفضه الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، كما قدّم خالص التعازي والمواساة للصومال، حكومةً وشعبًا وبرلمانًا، ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.