مصر تدين تفجير سيارتين مفخختين في بلدة «محاس» وسط الصومال

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، الهجومين الإرهابيين المتزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة «محاس» وسط الصومال، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

تمنيات بالشفاء العاجل للمصابين

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.