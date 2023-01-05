حبس 3 أشخاص 45 يوما بشبرا الخيمة بتهمة الاتجار في العملة

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى بحبس أفراد خلية إخوانية 45 يومًا على ذمة القضية، لتجميع العملة الأجنبية والاتجار فيها بطرق غير شرعية، وجمعها من السوق والمواطنين لضرب الاقتصاد المصري والإخلال بالأمن المجتمعي.

كان المتهمون وهم 3 أفراد يتمركزون في منطقتي شبرا الخيمة وقليوب ويتزعمهم شخص يدعى «م.ع» كان يعمل في الخارج منذ فترة، كوين شبكة لجذب تحويلات المصريين في الخارج عن غير طريق المصارف الشرعية، وقيامهم بشراء العملة الدولارية من السوق المحلية.

توصلت معلومات وتحريات الجهات الرقابية إلى قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية ونشاط أفرادها المضاربة على العملة، وتلقيهم تمويلات من الخارج بهدف زعزعة الاقتصاد المصري، كما أنشأوا مواقع إلكترونية وهمية للحصول من خلالها على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بالمواطنين وإعادة استخدامها في غير الأغراض الشرعية بالنصب عليهم وسحب الأموال من أرصدتهم بزعم الشراء الإلكتروني.

وضبط المتهمون وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية والمصرية، وعدد من أجهزة الحاسب الآلى الحديثة، وأرشد المتهمون عن باقي أفراد الشبكة، ووسطائهم ومصادر تمويلهم، وأمرت النيابة العامة بإحالتهم لمحكمة الجنايات، فأصدرت قرارها السابق.