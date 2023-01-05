السيسي يحيّي المشاركين في «حياة كريمة» بسوهاج.. ويُقبل رأس مسنة

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية على العاملين في مشروعات حياة كريمة في محافظة سوهاج، على هامش افتتاحه عددًا من المشروعات القومية، ضمن مبادرته الرئاسية «حياة كريمة»، وقال: «كل سنة وإنتم طيبين، وسعيد أني التقى بيكم وسعيد بجهودكم، تحيا مصر إن شاء الله بيكم، خلي بالكم لسه المشوار، دي أول مرحلة».

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع عدد من متطوعي مشروع «حياة كريمة»: «لسه فيه مرحلة تانية ومرحلة ثالثة، وإحنا وعدنا الناس، في ريف مصر كله أننا هنعمل الثلاث مراحل، بس بيكم إن شاء الله وبكل اللي بيطوع، أو كل اللي بيعمل معاكم، بوجه له الشكر والتحية وبقوله ، أنتوا بتعملوا حاجة جميلة أوي، بنعمله لبلادنا وأهلنا، اللي مكنش عندهم أمل قبل كده، لكن إن شاء الله، إن شاء الله بيكم، وبفضل الله قبل مننا كلنا نخلص المراحل دي، سعيد أني أشوفكم، أهلا وسهلا بيكم».

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية لعدد من أهالي محافظة سوهاج، وقام بتقبيل رأس أحدى السيدات المسنات، كما تناول وجبة الإفطار مع طفلين، على هامش زيارته لمحافظة سوهاج.