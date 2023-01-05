يزورها السيسي اليوم.. تعرف على جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعد قليل، فرع جامعة سوهاج الجديدة بمدينة الكوامل، في إطار زيارته الرسمية اليوم للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات بحضور عدد من كبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية.

فرع جامعة سوهاج بمدينة الكوامل

وفي إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة سوهاج، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فرع جامعة سوهاج الجديدة:

** الموقع الجديد بمدينة سوهاج الجديدة وتبعد عن الجامعة القديمة حوالي 11 كم.

** تبلغ مساحة الفرع الجديد للجامعة مساحة 1000 فدان مقسمة لـ750 فدانا للمباني و250 فدانا للمزارع.

كليات الحرم الجديد

- كلية التربية

- كلية الآداب

- كلية الزراعة

- كلية الهندسة

- كلية الطب البيطري

- كلية التربية الرياضية

- كلية الحقوق

- كلية الألسن

- كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعي

مركز المؤتمرات «قاعة قناة السويس الجديدة»

- مليار و675 مليون جنيه تكلفة الإنشاءات الجديدة التي تجري بالمقر الجديد.

- تضم القاعة، المركز الدولي للمؤتمرات بتكلفة 80 مليون جنيه وتقام على مساحة 1400 م2 وعدد الأدوار أرضي + 2 دور علوي.