إشادات بملف «الوطن» عن «صوامع مصر.. وصية يوسف الصديق تتحقق»

تلقت «الوطن» إشادات واسعة حول ملف «صوامع مصر» المنشور في عدد الأربعاء 4 يناير 2023، والتي أبرزت فيه على مساحة 3 صفحات ورقية، ما أدت إليه تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء المشروع القومي بالتوسع في إنشاء الصوامع وزيادة القدرة التخزينية للقمح من أجل تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لإنتاج رغيف الخبز.

«التموين» تعلق على ملف «صوامع مصر»

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، إنّ الملف عمل متكامل في المحتوى والعرض والتنسيق والإخراج، مشيداً بالربط ما بين وصية سيدنا يوسف الصديق بتخزين سنابل القمح، التي حمت مصر من مجاعة في السبع سنوات العجاف، وبين نتائج المشروع القومي للتوسع في إنشاء الصوامع الحديثة، التي نتجت عنها حالياً زيادة الطاقة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن قمح إلى 3.4 مليون طن قمح.

وأضاف معاون وزير التموين، في تعليقه على ما نشر عن الصوامع: «الوطن اقتحمت ملف الصوامع بجميع تفاصيله وفنياته والرؤية المستقبلة فيه، كما أن الملف لمس الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التموين في الحفاظ على الأمن الغذائي من القمح».

فيما نشر المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على صفحته على «فيس بوك»، الروابط الإلكترونية لملف «الوطن»، وأشاد رمضان الشحات، مسئول المركز الإعلامي بالملف، قائلاً: «الوطن تبحث دائماً عن الأصعب لعمل الأفضل في تغطياتها الصحفية».

من جهة أخرى، أشاد الإعلامي محمد عبدالرحمن، مقدم الفقرة المفتوحة على هواء راديو البرنامج العام، بملف «الوطن»، وقال إن عنوان ملف «صوامع مصر.. وصية يوسف الصديق تتحقق»، عنوان عبقري يستحق التحية، وأثنى كذلك على المحتوى الصحفي للملف، باعتباره تناول مشروعاً قومياً عملاقاً جرى تنفيذه بأعلى درجات الكفاءة والجودة، وأنقذ مصر من تداعيات وأزمات عديدة.

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» ملف «الوطن» وقال مقدم البرنامج: «العنوان موفق جداً، ولولا المشروع القومي للصوامع لواجهت مصر أزمة في مخزون القمح».

لقراء ملف صوامع القمح كاملا يرجى الدخول على الرابط من هنـــا.