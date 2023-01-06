حبس طالب متهم بالتعدي على زميله في مشاجرة بالجيزة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم باصابة طالب بالطالبية بواسطة سلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات وامرت بالتحفظ على سلاح الجريمة وعرضه على الطب الشرعي للمعاينة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

ووصل بلاغ من مستشفى الهرم التخصصي بوصول «هاشم.ع» 20 سنة طالب بكلية التجارة ومقيم الهرم بجرح نافذ بالبطن.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه يدعى «محمد.أ» 15 سنة طالب ومقيم بالكعابيش بسبب فقده هاتفه المحمول أثناء اللهو مع المصاب وتطورت إلى تعدي كل منهما على الآخر بالضرب وتدخل نجل خالة الأخير قيامه بالتعدي على المصاب وطعنه مستخدما سكين مما أدى إلى إصابته.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات ومشادة تطورت لمشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وحول عقوبة الإصابة والجرح العمد للأحداث، أوضح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، تفاصيل العقوبة وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020، إذ نصت المادة 240 من قانون العقوبات على« أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين» .

وقال الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ المادة 244 من قانون العقوبات، أشارت إلى أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.