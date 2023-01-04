حبس عامل تعدى على طالب بـ«كَتَر» في القليوبية.. «خناقة بدأت بعتاب»

«عاتبته لمضايقته إحدى أقاربي، اتخانقنا وضربته بـ كتر» هكذا كان اعتراف المتهم بإصابة طالب بالقليوبية بواسطة سلاح أبيض 4 أيام علي ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة الإصابة العمد وطالبت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وصول بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من احدي المستشفيات استقبال طالب مصاب بجروح قطعية متفرقة وبسؤال المجني عليه اتهم عامل ومجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «كتر» ومحاولتهم سرقة هاتفه المحمول.

بالفحص والتحريات تبين ان المتهم عامل مقيم بذات العنوان قام بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب قيام المصاب بمعاكسة فتاة من أقاربه وحال معاتبته له نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط المتهم وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة وارشد عن مكان السلاح المستخدم بالواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

عقب المحامي أيمن محفوظ على العقوبة المنتظرة للمتهم وهي الإصابة العمد، بأنَّه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه إذا صدَر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.