إصابة طالبين بـ40 غرزة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبساتين

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في معركه الطلاب بإحدى المدارس في منطقة البساتين، التي انتهت بإصابة طالبين في المرحلة الأعدادية في مشاجرة مع 3 طلاب أخرين في المرحلة الثانوية بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات حول التعارف على إحدى الفتيات، ولم تصدر النيابة أي قرارات بحق المتهمين حتى الآن.

معركة الطلاب

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن المجني عليهما أحمد مسلم وشيقه محمد «13 و14عامًا»، طالبين بالمرحلة الاعدادية، أصيبا بأكثر من 40 غرزة في أنحاء متفرقة من الجسد، واستمعت النيابة أمس لأقوال الطالبين المجني عليها ووالدتهما في حضور محاميهما، وذكرت والدة المجني عليهما أن الجريمة حدثت بدافع الانتقام من نجليها بعد مشادة جمعتهما بالمتهمين خارج المدرسة.

أسلحة بيضاء

وأضافت والدة الطالبين في تحقيقات النيابة، أن المتهمين اعتدوا علي نجليها مستخدمين أسلحة بيضاء عبارة عن «مطواة وموس وقطر»، وهذا ما يؤكد السلوك غير المنضبط والعنيف لهما، بحسب الوالدة.

ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهمين، بتهمة الإصابة العمد وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات عنف، وطلبت النيابة تحريات المباحث في الحادث.

عقوبة الإصابة العمد للأحداث

وحول عقوبة الإصابة والجرح العمد للأحداث، أوضح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، تفاصيل العقوبة وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020، إذ نصت المادة 240 من قانون العقوبات على« أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين» .

وقال الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ المادة 244 من قانون العقوبات، أشارت إلى أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي .