رسوم الزواج الجديدة بمشروع قانون صندوق الأسرة.. «1% من قيمة المؤخر»

بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق يختص بدعم المرأة والأسرة المصرية، تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وشمل تحديد رسوم الزواج الجديدة.

رسوم الزواج الجديدة

وخلال الفترة الأخيرة بدأت التساؤلات حول رسوم الزواج الجديدة، التي ستوقع على الزواج وفقًا لصندوق دعم الأسرة المصرية، حتى تقديم أول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، الذي حدد هذه الرسوم، لتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب.

قيمة رسوم الزواج الجديدة

وحدد المشروع رسوم الزواج الجديدة بمبلغ 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، ونفس القيمة عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

أما باقي الفئات في صندوق دعم الأسرة فجاءت كالآتي:

- 50 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

- 50 جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلي.

- 50 جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومي.