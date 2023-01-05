رسوم تجديد نقابة المحامين 2023.. اعرف التفاصيل والأوراق المطلوبة

مع فتح باب تجديد الاشتراك لنقابة المحامين 2023، يتساءل البعض عن رسوم تجديد نقابة المحامين 2023 في الجداول العام الابتدائي والاستئناف والنقض لذلك فإن النقابة.

رسوم تجديد نقابة المحامين 2023

وأعلنت النقابة أن رسوم تجديد نقابة المحامين 2023 لمن هم في الجدول العام تبلغ 150 جنيها، بينما الجدول الابتدائي 200 جنيه.

وجاءت رسوم تجديد نقابة المحامين 2023 لمحامي جدول الاستئناف 250 جنيها ولمحامي جدول النقض 350 جنيها.

وبعيدا عن رسوم تجديد نقابة المحامين 2023 أكدت النقابة أن الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم لعام 2023 (ابتدائي – استئناف – نقض): 150 جنيها، زوجة غير عاملة 350 جنيها، زوجة عاملة 450 جنيها، الابن/ الابنة: 200 جنيه، الوالد: 1200 جنيه، الوالدة: 1200 جنيه.

وأوضحت نقابة المحامين مراعاة أن إضافة الأبناء حتى سن 21 سنة أو حتى الانتهاء من مرحلة التعليم أيهما أقرب مع وجود إثبات في حالة التعليم، وحال اشتراك المحامي لأي من أفراد أسرته بمشروع العلاج لأول مرة عليه إحضار المستندات المثبتة لعلاقة القرابة، وصور شخصية لهما.

وعن رسوم الاشتراك في مشروع العلاج لمحامي الإدارات القانونية الجدول العام: 400 جنيه، الجدول الابتدائي 500 جنيه، جدول الاستئناف 600 جنيه، جدول النقض 700 جنيه.

رسوم تجديد نقابة المحامين 2023

أما الاشتراك بمشروع العلاج لمحامين المعاش وأسرهم لعام 2023، أكدت نقابة المحامين أن اشتراك المحامي 100 جنيه، والزوجة غير العاملة 350 جنيها، والزوجة العاملة 450 جنيها، والابن/ الابنة: 200 جنيه.

وأشارت النقابة أن المحامي المتوفى لأسرته الحق في الاشتراك بدون دفع مبالغ مالية بالنسبة للزوجة والأبناء حتى سن 21 سنة، وذلك بتأشيرة من إدارة المعاشات.

أما رسوم تعديل درجة القيد في نقابة المحامين 2033، من عام إلى ابتدائي 400 جنيه، ومن ابتدائي إلى استئناف 500 جنيه ومن استئناف إلى نقض، 1000 جنيه.

أما الأوراق المطلوبة لتعديل درجة القيد، والأوراق المطلوبة لتعديل القيد من عام إلى ابتدائي تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيًا، وصورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل، وصورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام)، وإيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل، شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة، والمعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد، وشهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها، وبرنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

رسوم تجديد نقابة المحامين 2023

وبالنسبة لمحامي الإدارات القانونية يقدم موافقة الشؤون القانونية بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة القيد بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف الوظيفي وإذا كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا، ثم يتسلمه المحامي بعد ذلك لإعادته لجهة العمل، وذلك بديلا عن البند رقم 6 بالنسبة للمحامي الحر.

والأوراق المطلوبة لتعديل القيد من ابتدائي إلى استئناف تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا، وشهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها، صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل، وصورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام)، وإيصال سداد الرسوم، شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة، وبرنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي، والمعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

وبالنسبة لمحامي الإدارات القانونية يقدم موافقة الشؤون القانونية بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة القيد بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف الوظيفي وإذا كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا، ثم يتسلمه المحامي بعد ذلك لإعادته لجهة العمل، وذلك بديلا عن البند رقم 1 بالنسبة للمحامي الحر.

وشملت الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض، صورة البطاقة الشخصية، صورة البطاقة الضريبية، وصورة الكارنيهبرينتر تأمينات، وعدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

وبالنسبة لمحامي الإدارات القانونية يقدم موافقة الشؤون القانونية على تعديل درجة القيد ـ بيان بالإجازات بدون مرتب ـ بيان بالجزاءات ـ بيان حالة وظيفية ـ توكيل جهة العمل ـ برنتر تأمينات ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية – كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.