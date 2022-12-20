بعد إسقاط قيد 189.. الأوراق المطلوبة للتقديم في لجنة القيد بنقابة المحامين

يرغب عدد كبير من خريجين كلية الحقوق، الممارسين لمهنة المحاماة، عن شروط الالتحاق بلجنة القيد بنقابة المحامين، والتي تشمل (القيد أول مرة «جدول عام» ـ القيد الابتدائي ـ الاستئناف)، والعودة من الزوال، والنقل إلى جدول غير المشتغلين والإعادة للجدول، وتعديل أو تصحيح الأسماء، وتعديل الديانة، واحتساب مدة العمل النظير لمحامي القطاع العام.

وكانت لجنة القيد بـ النقابة العامة للمحامين، أخطرت عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بأنه جرى إسقاط القيد عن 189 عضوًا في الفترة من 14 حتى 18 ديسمبر الجاري، إذ أوضحت نتيجة الفحص في برنت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة، تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة 12، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي».

لجنة القيد بنقابة المحامين

وحددت نقابة المحامين الأوراق المطلوبة، للقيد أول مرة على أن تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا، كالتالي:

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.

- شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات كالنموذج الموضح.

- إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.

- شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).

- أصل شهادة الثانوية العامة.

وتشترط لجنة القيد بنقابة المحامين تقديم شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.

شهادة من مكتب المحامي الذي يتدرب بمكتبه على أن يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية.

وتتطلب لجنة القيد بنقابة المحامين تقديم، عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).

نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.