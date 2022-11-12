الإدارية العليا تقضي بتأييد حكم حل هيئة مكتب نقابة المحامين

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من عبد الحليم علام نقيب المحامين ضد مصطفى شعبان المحامي، التي طالب فيه بوقف وإلغاء حكم أول درجة المتضمن حل هيئة المكتب بنقابة المحامين وذلك في الدعوى رقم 3776 لسنة 75 قضائية .

محكمة القضاء الإداري

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قضت في مارس الماضي، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، التي تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام ، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية نقيب المحامين رجائي عطية بصفته.