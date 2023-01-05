الفريق أسامة عسكر يتفقد المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لكافة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

بدأت الجولة التفقدية باستعراض اللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس الإدارة، مكونات وقطاعات المدينة الصناعية «سايلو فودز»، مشيرا إلى أنها تعد أول وأحدث مدينة صناعية إلكترونية تعمل بشكل متكامل لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الغذائية المختلفة، موجها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر للشركة منذ إنشائها.

كما تم تقديم عرض تناول القطاعات المختلفة بالشركة، ومجهوداتها فى تلبية احتياجات السوق المحلى وفقاً للمعايير العالمية.

ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الشركة، لما يبذلونه من جهد وعرق لتأدية مهامهم بتفانٍ وإخلاص ، مشيداً بالأداء المتميز للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» وقدرتها على تنفيذ جميع المهام التى توكل إليها.

وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مصنع الروتو ومحطة إعادة تدوير المذيبات والمعمل المركزى وعددا من مصانع المنتجات الغذائية بالمدينة .

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.