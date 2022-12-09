 الفريق أسامة عسكر يعود إلى مصر بعد زيارة رسمية لبوروندي

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية بوروندي، ترأس خلالها مع الفريق أول بريم نيونجابو، رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي الجلسة الختامية، للاجتماع الثاني للجنة العسكرية المصرية البوروندية.

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكرى في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية للجيش البوروندي؛ لمواجهة تحديات الأمن القومي وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.

كان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم إستقبال رسمية أعقبها لقاء الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندى الذى أشاد بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج تصب فى مصلحة البلدين وقواتهما المسلحة والأمن والإستقرار الإقليمي.

كما التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بـ آلان تربرت موتابازي وزير الدفاع البوروندى الذى أكد خلال اللقاءعلى تبادل الرؤي حول تطورات الأوضاع والتحدياتالتي تواجه الأمن القومى فى المنطقة والدعم المصرى للقوات المسلحة البوروندية، والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات؛ لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الفريق أسامة عسكر، عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين ، معرباً عن إعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك في العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.