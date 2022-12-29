الفريق أسامة عسكر يعود لمصر بعد زيارة رسمية للسعودية

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، ترأس خلالها مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكري المصري السعودي حيث أجريت مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والسعودية على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق الرؤى والمصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين.

وأشاد الفريق أسامة عسكر بمستوى التعاون القائم ودورية التنسيق المتبادل للجنة العسكرية المشتركة، وما تحققه من نتائج إيجابية بمختلف مجالات التعاون العسكري، مؤكداً عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وما تتسم به من علاقات أخوة صادقة ووثيقة تشكل الدعامة الأساسية لحماية الأمن القومي العربي وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وفي نهاية الجلسة، جرى التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكري المصري السعودي في دورته الحالية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

وكان الفريق أسامة عسكر، تفقد خلال الزيارة شركة SAMI المسؤلة عن دعم وتطوير الصناعات الدفاعية بالسعودية، وأشاد بما شهده من التقنيات المتطورة لمنظومات التسليح المختلفة التى تنتجها الشركة.