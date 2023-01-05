ضبط 300 ألف عبوة شيكولاتة أطفال فاسدة بمصنع غير مرخص بطنطا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الأسواق والمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع، على المحلات التجارية والمصانع، وتمكنت من ضبط عبوات من الشيكولاتة، مصنعة بخامات رديئة، وعلامات تجارية مقلدة.

حملات تفتيشة على الأسواق

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، ترأس حملة تفتيشية، ضمت كلا من ياسر مراد مدير الإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الرقابة الإدارية، وتوجيهات محافظ الغربية، بضبط الأسواق والمتلاعبين في الأسعار، والوقوف على مدي صلاحية المنتجات المعروضة.

شيكولاتة فاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص، بأطراف مدينة طنطا يستخدم خامات رديئة في تصنيع شيكولاتة أطفال، وجرى 300 ألف عبوة شيكولاتة منتج تام الصنع، على شكل «موصلاح» لجذب انتباه الأطفال، بجانب فوارغ وآلات مستخدما علامات تجارية لكبرى الشركات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضرا بالواقعة.

أدوية بيطرية

كما جرى ضبط 1000 عبوة أدوية بيطرية تحمل علامات تجارية مملوكا للغير، و1000 لتر مجهزة للتعبئة من الأدوية التي تستخدم للأغراض البيطرية، وألفي عبوة فوارغ، وكمية كبيرة من الاستيكارات تستخدم بقصد الغش والتدليس بمصنع أدوية بيطرية بدون ترخيص بناحية أول المحلة الكبرى.