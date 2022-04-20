ضبط مصنع غير مرخص ينتج عقاقير مغشوشة ومقلدة باستخدام أدوية بيطرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مصنع غير مرخص ينتج عقاقير طبية مقلدة ومغشوشة، في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

المصنع يستخدم أدوية بيطرية غير صالحة للاستخدام الآدمي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن بدون ترخيص، بعقار بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لتصنيع عقاقير طبية مغشوشة ومقلدة، مستخدماً أدوية بيطرية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمرافقة لجنة من الجهات المعنية المختصة جرى استهداف المصنع وضبط مالك العقار، وقال إن الجراج مؤجر لصالح أحد الأشخاص «مقيم بمحافظة أسوان»، كما أمكن ضبط كلٍ من مشرف إنتاج، وعامل بالمصنع «مقيمان بمحافظة المنيا».

ضبط 6500 عبوة لعقارات طبية مقلدة ومواد خام

وبالتفتيش عُثر بداخل المصنع على (6516 عبوة لعقارات طبية مقلدة «منتج نهائي» – 159 كيلو جرام مادة خام معبأة داخل براميل «منتج حيواني» – 3000 جرام «مضاد حيوي للدواجن» معبأة داخل عبوات – 31000 عبوة كرتونية فارغة لعقاقير مختلفة – 220 ألف نشرة داخلية لعقاقير طبية متنوعة – أدوات ومعدات تعبئة وتغليف – ميزان حساس)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.