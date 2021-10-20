إزالة 122 تعديا بالبناء وضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثانيه من الموجه 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 122 حالة تعدٍ على مساحة 4 آلاف و654 متر مباني و114 فدانا و12 قيراطا بنطاق المحافظة.

إزالة 82 تعديا بالبناء المخالف

وأوضح محافظ الشرقية في بيان صحفي، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة 82 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة 4 آلاف و654 متر مباني وإزالة 82 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحه 114 فدانا و21 قيراطا بمراكز «ههيا -منيا القمح - فاقوس - الحسينية - كفر صقر -أولاد صقر - الابراهيمية - أبو كبير - ديرب نجم - مشتول السوق»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التصدي بكل حسم لكافة

وأشار المحافظ إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفي سياق آخر، نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملات تفتيشية، اليوم، على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت المديرية بالاشتراك مع الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك والتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز ههيا.

ولفت مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة وضـبط 196 عبوة لـ30 صنفا دواء بيطري مخالف، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.