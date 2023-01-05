وزيرة التخطيط تشارك في حفل إعلان الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في حفل إعلان جوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الثانية 21/2022، بحضور السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي، ورئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وعدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين من مصر، وعدد من الدول العربية الشقيقة.

جائزة التميز الحكومي العربي.. ترجع لعام 2019

إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي عام 2019 بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تكريم المتميزين في مجال التطوير الإداري والتميز الحكومي على مستوى الوطن العربي. وتضم الجائزة 15 فئة تشمل الأفراد والمؤسسات.

«قناة السويس» تفوز بجائزة أفضل هيئة ومؤسسة عربية

فاز من مصر بجائزة أفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022، هيئة قناة السويس، تقديرا لجهودها في إدارة العديد من التحديات ونجاحها في تحقيق أعلى معدلات سنوية خلال العام الماضي، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط.

كما فاز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية، الخط الثالث لمترو الانفاق بالقاهرة. كما فاز بجائزة أفضل محافظ على مستوى الدول العربية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد حصلت العام الماضي على جائزة أفضل وزيرة عربية ضمن جوائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى.