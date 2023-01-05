وزير القوى العاملة: تعيين نسبة الـ5% من ذوي الهمم بالمنشآت سيكون إجباريا

قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن تعيين نسبة الـ5% من ذوي الهمم بالمنشآت سيكون إجباريا، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع جميع المديريات للانتهاء من تعيينات ذوي الهمم بهذه النسبة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العمالة غير المنتظمة تصل لـ 2 مليون و600 عامل، مشيرا إلى أن المسجل وفقا للبيانات يبلغ 305 آلاف.

وأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف العمالة غير المنتظمة، موضحا أن هناك تعديلات على اللائحة التي تنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة للاشتراك في الخدمات عن طريق مقاولين.

وأشار إلى تولي الدولة اهتماما بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، كاشفا عن أنه عمل بمهنة النقاشة في بداية حياته، موجها حديثه للشباب: «مش لازم تشتغل وظيفة حكومية في الأول لابد من الاجتهاد والعمل».

وتحدث الوزير، عن إطلاق وزارة القوى العاملة للعربات المتنقلة في المحافظات، مؤكدا أن هذا يأتي ضمن خطة التدريب المهني للوزارة، مشيرا إلى أنه استقبل سليمة جبلي إحدى المدربات على مهن المشغولات اليدوية بجنوب سيناء، وتفقدت العربات المتنقلة التي يجرى تصنيعها بأيدي أبناء الوزارة المتخصصين، واختارت عربة، مؤكدة أنها ستوفر عليهم مشقة الانتقال للتدريب في المراكز التدريبية الثابتة.