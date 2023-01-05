شروط وطريقة التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة بالغربية.. «للإناث فقط»

من أجل المساواة بين الجنسين، أعلنت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وبالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التابعة لوزارة التضامن، توفير 100 فرصة عمل للإناث فقط بمحافظة الغربية، براتب يبدأ من 3000 جنيه.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل الوظائف المعلن عنها للإناث فقط من قبل وزارة القوى العاملة.

وظائف للإناث فقط

وكشفت وزارة القوى العاملة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تفاصيل وظائف الإناث فقط.

وتطلب الوزارة 100 منسقة ميدانية، بشرط توافر الشروط التالية:

- يكون سن المتقدمة لهذه الوظيفة من 18 إلى 35 سنة.

- يكون لديها القدرة على العمل الميداني outdoor.

- تكون حاصلة على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- تقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها.

وتحتوي الوظيفة على بعض المزايا منها الحصول على تأمين صحي واجتماعي، فضلا عن وثيقة تأمين على الحياة.

كيفية التقديم للوظائف

وعلى الراغبات في التقدم لهذه الوظيفة التسجيل من خلال هذا الرابط.

وتتم المقابلات في تمام الساعة العاشرة صباحا في العناوين التالية: فرع زفتي يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير، بمقر الفرع ش طريق بركة السبع – برج دريم أعلي معرض النساجون الشرقيون امام موقف طنطا.

وفي فرع طنطا يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، بمقر الفرع محطة المعرض ناصية ش الرفاعي أعلي معرض البزار للسيارات.

و فرع المحلة يوم الاثنين الموافق 23 يناير بمقر الفرع 10 ش خضر من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة اعلي ماركت كازيون.

وفرع قطور يوم الاثنين الموافق 30 يناير بمقر الفرع ش الجيش بجوار مسجد الزراعة برج جاد.

وفرع السنطة يوم الثلاثاء 31 يناير، بمقر الفرع اول طريق الجعفرية خلف مجمع المواقف أعلى معرض سمير الزيات للادوات المنزلية.

وفرع كفر الزيات يوم الاربعاء الموافق 1 فبراير بمقر الفرع ش ابو عوف متفرع من ميدان محمد نجيب بجوار مغسلة المسيري برج الدكتور ابراهيم الديب.