تفاصيل وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 بالقليوبية.. التخصصات ومواعيد التقديم

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية الدفعة الأولى من وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 بالمحافظة في العام الجديد، حيث جرى توفير 235 وظيفة جديدة من خلال نشرة التوظيف بمنشآت القطاع الخاص على مستوى المحافظة.

وقررت المديرية فتح باب التقديم لها اعتبارًا من اليوم، في ديوان المديرية ببنها ومكاتب العمل في الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.

«الوطن»، تستعرض وظائف القوى العاملة بالقليوبية 2023، وعددها 235 وظيفة في 12 شركة ومنشأة قطاع الخاص وتفاصيل التقدم للوظائف والمرتبات التي تبدأ من 2400 جنيه للوظيفة وكيفية التقدم ومزايا الوظائف.

وظائف القوى العاملة بالقليوبية 2023

أوضحت إيمان السيد، وكيل الوزارة في بيان لها، أن وظائف القوى العاملة 2023 بالقليوبية تبلغ 235 فرصة في 12 شركة ومنشأة على مستوى المحافظة، ويمكن التقدم لشغلها من خلال ديوان المديرية ببنها في مبنى مجمع المصالح بجوار ديوان محافظة القليوبية كورنيش النيل ببنها.

مزايا وظائف القوى العاملة 2023 القليوبية

أوضحت وكيل الوزارة، أن وظائف القوى العاملة بالقليوبية الجديدة، تضمن رواتب مجزية ومتاح بها وظائف من 18 عاما حتى 50 عاما، وتوفر تأمينات اجتماعية عقب الالتحاق بالوظيفة وتتطلب خبرة وبدون.

خريطة وظائف القوي العاملة بالقليوبية 2023

أشارت وكيل الوزارة إلى أن وظائف القوى العاملة 2023 بالقليوبية، متاحة في شركات الملابس وسحب الأسلاك الصناعات الغذائية، والمدارس الخاصة والزيوت والحلويات والأعلاف كالتالي:

5 وظائف في شركة للملابس بقرية تصفا مركز كفر شكر,

40 وظيفة بشركة لسحب الأسلاك بقليوب والقناطر الخيرية.

54 وظيفة بشركة للصناعات الغذائية بشبين القناطر.

4 مدرسين بمدارسة خاصة بشبين القناطر.

9 وظائف في شركة للحلويات بشبين القناطر.

25 وظيفة في شركة للصناعات الغذائية بشبين القناطر.

25 وظيفة بشركة للزيوت العطرية بشبين القناطر.

30 وظيفة في شركة شركة لأعلاف الدواجن بشبين القناطر.

5 وظائف بشركة للتصنيع بشبين القناطر.

10 وظائف بشركة لتصنيع الملابس بشبين القناطر.

15 وظيفة بشركة لتصنيع الملابس الجاهزة بشبين القناطر.

3 وظائف في شركة لصناعة الحلويات والسكاكر في العبور.

أوضحت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة بالقليوبية 2023، عبارة عن عمال تعبئة وحياكة ومقص دار وإنتاج ومندوبين مبيعات وعمال مخازن، وسائقين ومدرسين وعمال إنتاج وعمال زراعيين وعمال سنجر، وعمال تعبئة وتلي وتشطيب وأمن وفق الجدول التالي:.