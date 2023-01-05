وزير حقوق الإنسان اليمني لقناة القاهرة الإخبارية: الحوثيون أعدموا 6 معارضين

قال الدكتور أحمد عمر عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني، إن إعدام الحوثيين 6 معارضين ليس الحكم الأول الذي تصدره الميليشيات بهذا الشكل، فقد سبقه حكم بإعدام 16، وقبله ارتكبت مجزرة بإعدام 9 معارضين.

وتابع «عرمان»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جماعة الحوثي أقصت معظم عناصر الشرطة القضائية، وبعض القضاة من مناصبهم، وعينت مكانهم أفرادا من المليشيات، لتتمكن من تطويع الأحكام لصالحها، بخاصة أحكام الإعدام.

وأضاف عرمان: طلبنا من الأمم المتحدة التعامل مع الحوثيين باعتبارها جماعة إرهابية، لكن ما زال دور منظمات الأمم المتحدة دون المستوى المطلوب في ما يحدث من الحوثيين، بل على العكس، هناك غض طرف عما يحدث منهم بحق الشعب اليمني.

وتابع: يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس جروندبرج، إن الحوثيين هم من رفضوا الهدنة، والحوثيون قرارهم ليس بيدهم سواء في قبول الهدنة أو رفضها، ومازال المبعوث يحاول في الاتفاق حول الهدنة لكن لا شيء تم عمليا.